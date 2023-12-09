الامارات | «مدينة إكسبو» تستضيف النسخة الأولى لـ «نصف ماراثون دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «مدينة إكسبو دبي» النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون دبي، وتنظمه «برومو سيفن سبورتس ماركيتينغ» لتنظيم الأحداث الرياضية، في الرابع من فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في تصريح صحافي، أن «أفضل انطلاقة لهذا السباق المميز هو أن يُقام في مدينة إكسبو الرائعة، التي ارتبطت بأكبر وأهم الأحداث في مختلف المجالات، وفي مقدمتها أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم، وهو إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: «سيستمتع المشاركون بخوض منافسات لا تُنسى في أروع مكان وسيقومون بالجري في مسارات شهدت من قبل أحداثاً رياضية، ومرّ عليها أبطال سواء في الدرّاجات الهوائية من خلال طواف الإمارات العالمي، أو في سباق ماراثون دبي، وغيرهما من الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي الإبداعي للفعاليات والترفيه في «مدينة إكسبو دبي»، آمنة عبدالله، إن «نصف ماراثون دبي» سيشتمل على ثلاثة سباقات للجري تلبي احتياجات المشاركين من جميع المستويات، موضحة أنه يمكن للعدائين الاختيار من بين ثلاث مسافات، (21 كلم) لاختبار إمكانات التحمل للعدائين المتمرسين، حيث يتوقع مشاركة نخبة العدائين في العالم في هذه المسافة، و(10 كلم)، وهي مثالية للراغبين في خوض سباق للجري لمسافة أقصر، و(5 كلم)، تُناسب العائلات والعدائين الهواة والمبتدئين في عالم سباقات الماراثون.

• «نصف الماراثون» يشتمل على 3 مسافات، هي سباق 21 كلم و10 كلم و5 كلم.