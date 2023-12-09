الامارات | التاريخ ينادي لابا لمعادلة جيان.. ومطاردة «غزال العين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو الفرصة مواتية لمهاجم العين لكتابة التاريخ خلال مواجهة اتحاد كلباء المقررة في الساعة 19:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يحتاج إلى إحراز هدف واحد فقط لمعادلة حصيلة الأسطورة الغاني آسامواه جيان، أفضل هداف أجنبي في تاريخ «الزعيم» في الدوري، والذي يحتل المركز الثاني في تاريخ هدافي الفريق (مواطنين وأجانب).

وظلت حصيلة جيان (95 هدفاً) صامدة منذ رحيله عن صفوف الفريق عام 2015، إذ على الرغم من مرور أكثر من لاعب في وظيفة رأس الحربة، فإنهم عجزوا عن تحطيم الرقم، بينما يبدو أن الأمر بات وشيكاً، خصوصاً في ظل تألق الهداف التوغولي.

ولدى لابا كودجو حالياً 94 هدفاً، سجلها خلال 97 مباراة بقميص «البنفسجي»، منذ انتقاله إليه قادماً من نهضة بركان المغربي عام 2019، وقد أحرز في موسمه الأول 19 هدفاً، وفي الثاني 13 هدفاً، وفي الثالث 26 هدفاً، والرابع 28 هدفاً، بينما أحرز في الموسم الحالي حتى الآن، ثمانية أهداف وماتزال شهيته مفتوحة.

وكان لابا كودجو تقدّم بسرعة صاروخية في قائمة هدافي فريق العين التاريخيين، إذ في سبتمبر 2021 كان قد أصبح في المركز العاشر، بينما يحتل حالياً المركز الثالث، وكان قد فض الشراكة بداية الموسم مع الهداف ماجد العويس، الذي يمتلك في رصيده 86 هدفاً.

وبينما تلوح في الأفق فرصة للاعب للتسجيل في لقاء اليوم، فإن اللافت هو أن أول هدف سجله لابا كودجو مع فريق العين كان في شباك اتحاد كلباء، ضمن الجولة الأولى من موسم 2019-2020 خلال انتصار «الزعيم» 3-2، ومن وقتها لم تتوقف أهدافه.

يذكر أن قائمة هدافي العين يتصدرها الأسطورة أحمد عبدالله الملقب «غزال العين» الذي يتولى مهمة مساعد المدرب، إذ سجل خلال مسيرته 117 هدفاً في بطولة الدوري.

• المهاجم التوغولي على بُعد هدف واحد فقط من الأسطورة الغاني جيان.

ترتيب هدافي العين في تاريخ الدوري:

- أحمد عبدالله: 117 هدفاً.

- أسامواه جيان: 95 هدفاً.

- لابا كودجو: 94 هدفاً.

- ماجد العويس: 86 هدفاً.