الزمالك في مهمة صعبة أمام ساجرادا في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عندما يواجه ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف استاد السلام بالقاهرة مباراة الزمالك وساجرادا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة في بطولة كأس الكوفندرالية ولديه في رصيده 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من الكونفدرالية بهدف دون رد، بجانب تحقيق انتصاراً كبيراً على سوار الغيني برباعية بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويبحث الزمالك عن حصد نقاط مباراة ساجرادا ومواصلة الصدارة لحسم التأهل للدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

ويدخل الزمالك بمعنويات عالية بعدما حقق 4 مباريات متتالية بعد أن تولى معتمد جمال المهمة الفنية خلفًا للمدرب خوان أوسوريو خلال شهر نوفمبر الماضي حيث استهل معتمد جمال مشواره مع الزمالك بفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، ثم انتصارين في بطولة الكونفدرالية أمام أبو سليم الليبي وسوار كوياه الغيني، تخللهما فوز في الدوري المصري على مودرن فيوتشر.