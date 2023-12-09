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الزمالك في مهمة صعبة أمام ساجرادا في الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عندما يواجه  ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف استاد السلام بالقاهرة مباراة الزمالك وساجرادا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت .

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة في بطولة كأس الكوفندرالية ولديه في رصيده 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من الكونفدرالية بهدف دون رد، بجانب تحقيق انتصاراً كبيراً على سوار الغيني برباعية بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويبحث الزمالك عن حصد نقاط مباراة ساجرادا ومواصلة الصدارة لحسم التأهل للدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

ويدخل الزمالك بمعنويات عالية بعدما حقق 4 مباريات متتالية بعد أن تولى معتمد جمال المهمة الفنية خلفًا للمدرب خوان أوسوريو خلال شهر نوفمبر الماضي حيث استهل معتمد جمال مشواره مع الزمالك بفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، ثم انتصارين في بطولة الكونفدرالية أمام أبو سليم الليبي وسوار كوياه الغيني، تخللهما فوز في على مودرن فيوتشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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