راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "أولد ترافورد" مواجهة قوية تجمع الثنائي مانشستر يونايتد وبورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويرغب المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد عن الفوز خلال مباراة بورنموث، بعدما نجح في تحقيق الانتصار على تشيلسي خلال المباراة الماضية، عقب الخسارة من نظيره نيوكاسل بهدف نظيف، بينما تعادل مع غلطة سراي بثلاثة أهداف لكل فريق.



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمي: اندريه أونانا.

الدفاع: لوك شاو، هاري ماجوير، ليندالوف، ديجو دالوت.

خط الوسط: ماينو، برونو فيرنانديز، مكتوميناي.

الهجوم: راشفورد، هويلاند، جيرناتشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد وبورنموث في الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

وتُذاع مباراة الفريقين عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ سنوات كثيرة ماضية.

جديرًا بالذكر أن اليونايتد يحتل المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 27، بينما يأتي بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.