اخبار الرياضه

اتحاد جدة يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى اتحاد جدة السعودي ضربة موجعة وقوية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الأسبوع الجاري بالمملكة العربية .
 

وكشف اتحاد جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن تعرض مدافعه لويز فيليبي لإصابة، مما يجعله يغيب عن المباريات لستة أسابيع مقبلة.
وتأكد غياب فيليبي عن بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريقه الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي في أول مواجهات المسابقة.
وأكد اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن أن الفحوصات الطبية التي أحراها لويز كشفت عن إصابة اللاعب بتمزق عضلي، مما يجعله يحتاج لعلاج تأهيلي لمدة 6 أسابيع.
جاءت إصابة لويز خلال مباراة فريقه الاتحاد أمام ضمك، في المباراة التي خسرها العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.
ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ويلتقي الفائز بهذه المباراة بالأهلي المصري في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا