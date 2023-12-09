مدرب النصر: صححنا أخطاء الديربي ونلاحق الهلال على الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، أن فريق النصر صحح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الديربي، مشيرًا أن المنافسة على الصدارة لا تزال ممكنة.

وقال كاسترو خلال تصريحات عقب مباراة النصر والرياض والتي فاز فيها فريقه برباعية مقابل هدف، " سيطرنا على المباراة بالكامل اليوم أمام الرياض، وخضنا المباراة بأكثر من أسلوب لعب ونجحنا في حصد الثلاث نقاط".

وأضاف " كان هناك بعض الأخطاء في المباراة الأخيرة أمام الهلال في الديربي، تحدثنا مع اللاعبين على هذه الأخطاء، ونجحنا في تدارك الموقف في مباراة اليوم والفوز بنتيجة كبيرة على الرياض".

وواصل " بالتأكيد الفارق 7 نقاط كبير مع المتصدر الهلال، لكننا نخوض كل المباريات برغبة قوية من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة ملاحقتهم".

وأتم "النصر في الوقت الحالي فريق في طور البناء، وذلك من أجل بناء فريق قوي في المستقبل، لكننا في الوقت الحالي سنحارب على كافة البطولات التي نشارك فيها من أجل تحقيقها.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب يوم الاثنين المقبل في ربع نهائي كاس الملك السعودي.