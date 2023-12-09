يوفنتوس ينتصر على نابولي بشق الأنفس في قمة الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس الفوز على حساب نظيره نابولي، بنتيجة هدف وحيد، في قمة بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

واستضاف يوفنتوس نظيره نابولي، على ملعب فريق السيدة العجوز، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي، حيث شهد محاولات هجومية ولكنها لم تؤتي ثمارها.

وفي الشوط الثاني، نجح اليوفي في خطف هدف المباراة الوحيد، حيث أحرزه فيديريكو جاتي، من رأسية رائعة في الدقيقة 51.

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وحاول حامل لقب الدوري الإيطالي فريق نابولي، العودة إلى المباراة من خلال بعض المحاولات ولكنها لم تتحول إلى أهداف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 36 نقطة في صدارة مؤقتة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الخامس.