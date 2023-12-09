الاتحاد السعودي يفقد نجمه في كأس العالم قبل مواجهة الاهلي المحتملة

أعلن الاتحاد السعودي غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الممللة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

واشار اتحاد جدة في بيان رسمي اليوم أن الفحوصات التي خضع لها الإيطالي لويز فيليبي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابته بتمزق عضلي.

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وأوضح الاتحاد أن فيليبي يحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة مع الفريق ما يعني غيابه عن مونديال الأندية.

وكان الإيطالي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام ضمك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

ويستهل الاتحاد مشوارة في المونديال بمواجهة نظيرة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الاهلي في المباراة التالية.