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الاتحاد السعودي يفقد نجمه في كأس العالم قبل مواجهة الاهلي المحتملة

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أحمد حجازي - الاتحاد السعودي

أحمد حجازي - الاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الممللة العربية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

واشار اتحاد جدة في بيان رسمي اليوم أن الفحوصات التي خضع لها الإيطالي لويز فيليبي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابته بتمزق عضلي.

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وأوضح الاتحاد أن فيليبي يحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة مع الفريق ما يعني غيابه عن مونديال الأندية.

وكان الإيطالي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام ضمك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

ويستهل الاتحاد مشوارة في المونديال بمواجهة نظيرة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الاهلي في المباراة التالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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