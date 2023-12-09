ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة يوفنتوس ونابولي.. صدارة مؤقتة لـ اليوفي

خطف فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، بشكل مؤقت بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره نابولي.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365” ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البطولة.

واستضاف يوفنتوس نظيره نابولي، على ملعب فريق السيدة العجوز، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

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وحقق فريق السيدة العجوز الفوز على حامل لقب الدوري بنتيجة هدف وحيد، أحرزه فيديريكو جاتي، من رأسية رائعة في الدقيقة 51.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على نابولي

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 36 نقطة، يليه الإنتر في الوصافة بـ35، فيما يقع ميلان في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

1- يوفنتوس 36.

2 – إنتر ميلان 35.

3- ميلان، 29.

4- روما، 24.

5- نابولي، 24.

6- فيورنتينا، 23.

7- بولونيا، 22.

8- أتالانتا 20.

9- لاتسيو، 20.

10- تورينو، 19.

11- مونزا ، 18.

12- فروزينوني ، 18.

13- ليتشي، 16.

14- جنوى، 15.

15- ساسولو، 15.

16- أودينيزي، 12.

17- إمبولي، 11.

18- هيلاس فيرونا، 10.

19- كالياري، 10.

20- ساليرنيتانا، 8.