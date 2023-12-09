قيمة العقوبة الموقعة على لاعبي الاهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن قيمة الغرامة المالية الموقعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.

واستضاف الاهلي فريق شباب بلوزداد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقرر النادي الاهلي توقيع عقوبة مالية على اللاعبين، بعد التراجع في المستوى خلال الفترة الماضية.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن النادي الاهلي قرر تغريم لاعبيه ماليًا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه بحسب مصدر داخل الاهلي، فإن النادي قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق, وفقًا لما تنص عليه اللائحة عقب التعادل مع بلوزداد.

واختتم، بأن الغرامة الموقعة على لاعبي الاهلي كانت مضاعفة ووصلت إلى 150 ألف جنيه على كل لاعب.