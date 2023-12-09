موعد مباراة القمة بين الاهلي و الزمالك في سوبر اليد

يترقب عشاق وجماهير كرة اليد، القمة بين القطبين الاهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في صراع ناري لحسم لقب السوبر المصري لكرة اليد للموسم الجاري.

ويسعى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للحفاظ على لقبه، والذي توج به في نسخته في العام الماضي، بعد الفوز على الاهلي أيضًا للمرة الرابعة في تاريخه.

ويستهدف الزمالك الثأر من خسارته الأخيرة أمام غريمه التقليدي الاهلي، بعد السقوط في قمة منافسات دوري محترفي اليد في الموسم الجاري.

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وعلى الجانب الآخر، يسعى الاهلي تحت القيادة الإسباني لـ ديفيد ديفيز للتتويج بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد لأول مرة في تاريخه.

وسيشارك الاهلي في المباراة بصفته بطلًا لبطولتي الدوري والكأس، ليواجه الزمالك وصيف الدوري في قمة نارية.

موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

وستنطلق مباراة الاهلي ضد الزمالك في تمام الرابعة عصر غد السبت، والتي ستقام على الصالة المغطاة في المدينة الرياضية في مجمع زايد الرياضي.

وستقام مباراة كأس السوبر لأول مرة خارج البلاد.