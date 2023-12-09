الكشف عن راتب معتمد جمال مع الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن الراتب الذي يحصل عليه معتمد جمال، مع الزمالك بعد توقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان معتمد جمال، قد وقع على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج “بلس 90 “، إن معتمد جمال وقع على عقود تدريب نادي الزمالك بصفة مؤقتة مساء أمس الخميس.

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وأوضح:”تواجد في مراسم توقيع معتمد جمال على العقود، حسين لبيب رئيس النادي، بجانب أحمد سليمان المشرف على الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة”.

وأشار إلى أنه بحسب مصدر داخل الزمالك، فإن راتب معتمد جمال مع النادي يصل إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه شهريًا.

ويتأهب الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.