موعد حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2023، إذ يقام الحفل في لندن يوم 15 يناير المقبل 2024.

ونرصد قوائم المرشحون لجوائز الأفضل 2023:

أفضل لاعب:

خوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين

مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان الحالي والنصر السابق ومنتخب كرواتيا

كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا

إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي ومنتخب ألمانيا

إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج

رودري، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا

خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي ومنتخب جورجيا

كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي ومنتخب الأرجنتين

فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا

ديكلان رايس، لاعب وست هام السابق وأرسنال الحالي ومنتخب إنجلترا

برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال

أفضل حارس:

ياسين بونو، لاعب إشبيلية السابق والهلال الحالي والمغرب

تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا

إيدرسون، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل

أندريه أونانا، لاعب إنتر ميلان السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون

مارك أندريه تير شتيجن، لاعب برشلونة ومنتخب ألمانيا

أفضل مدرب:

بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي

سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان

أنجي بوستيكوجلو، مدرب سلتيك السابق وتوتنام الحالي

لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي

تشافي، مدرب برشلونة

أفضل لاعبة:

أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

لينا كايسيدو، لاعبة ريال مدريد السابقة وديبورتيفو كالي الحالي ومنتخب كولومبيا

ريتشل دالي، لاعبة أستون فيلا ومنتخب إنجلترا

كاديدياتو دياني، لاعبو باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

كيتلين فورد، لاعبة أرسنال ومنتخب أستراليا

ماري فاولر، لاعبة أرسنال ومنتخب أستراليا

أليكس جرينوود، لاعبة مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا

جيني هيرموسو، لاعبة باتشوكا ومنتخب إسبانيا

ليندسي هوران، لاعبة ليون ومنتخب الولايات المتحدة

أماندا إيلستيدت، لاعبة باريس سان جيرمان ومنتخب السويد

لورين جيمس، لاعبة تشيلسي ومنتخب إنجلترا

سام كير، لاعبة تشيلسي ومنتخب أستراليا

مابي ليون، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

هيناتا ميازاوا، لاعبة ماي نافي سينداي ومنتخب اليابان

سالما بارايويلو، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

كيرا والش، لاعبة مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي ومنتخب إنجلترا

أفضل حارسة مرمى:

ماكينزي أرنولد، لاعبة وست هام ومنتخب أستراليا

أن كاترين بيرجر، لاعبة تشيلسي ومنتخب ألمانيا

كاتا كول، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

كريستيان إندلر، لاعبة ليون ومنتخب تشيلي

زيكيرا موسوفيتش، لاعبة تشيلسي ومنتخب السويد

ساندرا بانيوس، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

أفضل مدرب/مدربة كرة نسائية:

بيتر جيرهاردسون، السويد

جوناتان خيرالديث، برشلونة

توني جوستافسون، أستراليا

إيما هايس، تشيلسي

سارينا فيجمان، إنجلترا

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