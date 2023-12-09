الدوري السعودي.. رباعية النصر وهدف محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 استئناف مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وأقيم اليوم 4 مباريات، نستعرض نتائجها:

الطائي - الهلال، 2-1 لصالح الهلال

التعاون - الفيحاء، 4-1 لصالح التعاون

الخليج - أبها، 3-1 لصالح الخليج

النصر - الرياض، 4-1 لصالح النصر

وشهدت مباراة الخليج وأبها تسجيل محمد شريف لاعب منتخب مصر الهدف الثاني ليصل إلى ثالث أهدافه في الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو هدف النصر الأول، فيما أوتافيو الهدف الثاني وتاليسكا الهدفين الرابع والخامس.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 44 نقطة.

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