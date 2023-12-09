اخبار الرياضه

الدوري السعودي.. رباعية النصر وهدف محمد شريف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
شهد اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 استئناف مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وأقيم اليوم 4 مباريات، نستعرض نتائجها:
الطائي - الهلال، 2-1 لصالح الهلال
التعاون - الفيحاء، 4-1 لصالح التعاون
الخليج - أبها، 3-1 لصالح الخليج
النصر - الرياض، 4-1 لصالح النصر
وشهدت مباراة الخليج وأبها تسجيل محمد شريف لاعب منتخب مصر الهدف الثاني ليصل إلى ثالث أهدافه في الدوري السعودي.
وأحرز رونالدو هدف النصر الأول، فيما أوتافيو الهدف الثاني وتاليسكا الهدفين الرابع والخامس.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 44 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"هل وقع كمدير فني؟".. تعليق ناري من شبانة بشأن تعاقد الزمالك مع معتمد

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا