غياب لاعب منافس الأهلي المحتمل عن كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي اتحاد جدة غياب لاعبه لويس فيليبي عن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع، بالتالي يفقد الاتحاد نجمه في كأس العالم للأندية 2023.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لويس فيليبي إصابته بتمزق عضلي يحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

وتعرض فيليبي للإصابة في المباراة السابقة مع الاتحاد ضد ضمك، والتي انتهت لهزيمة الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن الاتحاد يلعب أولى مباراة له في كأس العالم للأندية ضد أوكلاند سيتي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي.

اقرأ أيضًا:

"هل وقع كمدير فني؟".. تعليق ناري من شبانة بشأن تعاقد الزمالك مع معتمد