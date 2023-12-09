الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم أرسنال ضد أستون فيلا.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ليفربول ضد كريستال بالاس - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 1

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2

شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

أرسنال ضد أستون فيلا - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1