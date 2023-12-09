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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة عشر من ، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم أرسنال ضد أستون فيلا.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ضد كريستال بالاس - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 5 مساء - beIN SPORTS 1
برايتون ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2
شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
أرسنال ضد أستون فيلا - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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