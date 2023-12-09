شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، مصر للبترول مع الصيد و الطيران وه الزمالك والداخلية مع ألعاب دمنهور، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع دلفى و الأهلى مع بتروجت والمقاولون مع الشمس .

أما المجموعة الثالثة، فتشهد لقاءات بين كلا من ،الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر والزهورمع ايسترن كومبانى وطلائع الجيش مع الإعلاميين، بينما يتنافس فى المجوعة الرابعة، القناة مع اسكندرية للبترول وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع هليوليدو .