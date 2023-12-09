شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم، الاجتماع الفني للمواجهة المرتقبة بين مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامته في تمام التاسعة مساء غداً الأحد، بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.

واطمأن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشرعلى جاهزية وسلامة الثنائى محمود رزق ومحمد عبد السلام، حيث كان يعانى الثنائى محمود رزق من الإصابة على مستوى القدم ومحمد عبد السلام من إصابة في الوجه.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين، ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

من جانبه، أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.