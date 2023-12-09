شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى اليوم السبت 9/ 12/ 2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة صعبة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.
فاز الزمالك على نظيره أبو سليم بهدف نظيف فى أول مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق فوز عريض على سوار الغينى برباعية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024 الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 9 ديسمبر 2023.
الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.
الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024
الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز