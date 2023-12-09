شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطمئن على مصابى المصرى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة بالفريق، وذلك بعد اللقاء الودي الأخير الذي خاضه الفريق البورسعيدي على ستاد الكلية الحربية أمام نظيره المرج، والذي شهد فوز المصري بتسعة أهداف نظيفة، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك.

وشهد لقاء المصري الودي أمام المرج، عودة فرانك إيتوجا للمشاركة والتهديف وكذا الإطمئنان على باهر المحمدى وإيزى إيمكا، والتأكد من جاهزية الثلاثي للقاء الزمالك المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دوري NILe.

من ناحية أخرى، اقترب الجزائري عبد الرحيم دغموم، من العودة إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بأحد المراكز الطبية بقطر، حيث من المقرر أن يتخلى المصري عن أحد اللاعبين الأجانب لإعادة دغموم إلى القائمة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.