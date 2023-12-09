أرتيتا يتوقع مواجهة صعبة لأرسنال أمام أستون فيلا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - توقع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اللندني جيدا مواجهة صعبة اليوم بين فريقه وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

ويخشى أرتيتا من المواجهة نظرا لمدى التأثير الذي أحدثه مواطنه أوناي إيمري منذ توليه تدريب أستون فيلا الذي حقق تقدما واضحا تحت قيادته وتوقع أرتيتا.

وقدم فيلا أداء متميزا خلال فوزه 1-صفر على البطل مانشستر سيتي الأربعاء الماضي وحاليا يحتل المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين بفارق أربع نقاط عن أرسنال بعد 15 جولة.

وانتصر فريق إيمري 14 مرة متتالية في الدوري الممتاز في ملعبه فيلا بارك وتأهل أيضا لمراحل خروج المغلوب في دوري المؤتمر الأوروبي.

و قال أرتيتا لابد من الاعتراف بجدارة أستون وبأوناي وطاقمه الفني، سيكون فيلا منافسا صعبا في واحد من الملاعب المفضلة لدي.

لا توجد مفاجأة في ذلك بالنسبة لي، أتابع مسيرته منذ أن كان يدرب ألميريا وكان تأثيره في كل فريق مميزا، دائما تحت قيادته تحسن أداء اللاعبين وتحسن الفريق والنادي، ينتمي إلى إقليم الباسك مثلي، وأنا فعلا معجب به، وأنا فعلا سعيد بما يحققه.