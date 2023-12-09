أنشيلوتي يتمنى عودة كامافيجا وفينيسيوس قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، عودة لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافيجا والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى التدريبات في يناير المقبل بعد إصابتهما خلال التوقف الدولي الأخير.

وقال أنشيلوتي : يتعين علينا الانتظار حتى العام المقبل، لكن عندما نعود، سيكونان جاهزين للتدريب.

وأصيب المهاجم فينيسيوس في فخذه الأيسر في 16 نوفمبر الماضي خلال مباراة كولومبيا والبرازيل (2-1) ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية لكأس العالم 2026، فيما تعرض كامافينجا لإصابة بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده في الشهر ذاته ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس أوروبا 2024.

وأوضح أنشيلوتي أن لاعب الوسط التركي الواعد أردا جولر الذي لم يخض أي دقيقة مع النادي الملكي منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف من فنربهتشه بسبب إصابة في الفخذ، في المرحلة الأخيرة من فترة النقاهة.

وأضاف: إنه يقوم بعمل فردي، أعتقد أنه سيكون جاهزًا، لا أعرف ما إذا كان ذلك للمباريات الأخيرة من العام أو للعام المقبل، لكنه قريب جدًا.