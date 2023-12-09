جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9 ديسمير 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الملاعب حول العالم، فتشهد الأحداث الرياضية لقاءات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك المصري ضد ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس 6.

مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي ضد الرائد في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

الوحدة ضد الأخدود في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

جوانينج جالاكسي البوتسواني ضد أسيك ميموزا الإيفواري في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس 6.

نواذيبو الموريتاني ضد مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا 3.

الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس 6 والرياضية المغربية.

الترجي التونسي ضد بيترو أتليتكو الأنجولي في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس 9.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس ضد ليفربول في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برايتون ضد بيرنلي الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مانشستر يونايتد ضد بورنموث الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

ولفرهامبتون ضد نوتينجهام يونايتد الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

أستون فيلا ضد أرسنال الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس ضد لاس بالماس الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

ريال بيتيس ضد ريال مدريد الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

فياريال ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ريال مايوركا ضد أشبيلية في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا ضد لاتسيو في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP” .

أتلانتا ضد ميلان في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و تطبيق “Starz Play APP”.

انتر ميلان ضد أودينيزي في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 5:30 بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ 5:30 بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

فولفسبورج ضد فرايبورغ 5:30 بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

فيردر بريمن ضد أوجسبورج 5:30 بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

هايدنهايم ضد درامشتات 5:30 بتوقيت مكة المكرمة 4:30 بتوقيت القاهرة عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

بوروسيا دورتموند ضد لايبزج 8:30 بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

رين ضد موناكو 7:00 بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

باريس سان جيرمان ضد نانت 11:00 بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.