تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الانجولي في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب استاد السلام، مساء اليوم، مباراة الزمالك ونظيره ساجرادا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدراليه على ان يقام اللقاء فى تمام الساعه السادسه مساء اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا في الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد

فى خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، التونسي حمزة المثلوثي، عمر جابر

في خط الوسط: نبيل دونجا، أشرف روقا، محمود شيكابالا، يوسف أوباما، أحمد زيزو

في الهجوم: التونسي سيف الجزيري.

قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا في كأس الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبدالرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبدالغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة اليوم أمام ساجرادا متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن أبو سليم، الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقناة الناقلة والقنوات الناقلة

ستنطلق مباراة الزمالك ضد ساجرادا اليوم، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الكونفيدرالية هذا الموسم.

