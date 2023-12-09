منتخب الناشئين للكرة الطائرة تسافر إلى ليبيا للمشاركة في بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما اليوم السبت، إلي مدينة مصراته الليبية للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المحدد موعدها خلال الفترة من 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري .

وتضم القائمة المسافرة إلى ليبيا كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديراً فنياً ومحمد مدبولى مدرباً عاماً وأحمد الماحى مدرباً ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد ابوحسين المدير الادارى للمنتخب.

و الكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الإتحاد الإفريقي للعبة.



وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 سنه كلا من:

أحمد عبدالبارى ومحمد نصر

وخالد الفقى ومصطفى شريف وحمزه ياسين وزياد غنيم ومروان متولى وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد

وفادى حنفى ومهند ربيع

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخراً باللقب الإفريقي وتأهل أيضاً لبطولة العالم.