موعد مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره ساجرادا الانجولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الزمالك وساجرادا الانجولي في السادسة من مساء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، في المباراة التي تجمعهما ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا

وتذاع مواجهة الزمالك أمام ساجرادا على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة من دور المجموعات حتى المباراة النهائية من المسابقة ذاتها.

ويسعى الزمالك الى تحقيق لقب البطولة خلال الموسم الجاري، حيث طالبت الجماهير البيضاء بضرورة تحقيق لقب المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في تحقيق الفوز، وذلك لتصدر المسابقة برصيد 9 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين.