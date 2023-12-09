مركز محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تتجه أنظار الساحرة المستديرة نحو المباراة التي تجمع بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام كريستال بالاس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ مباراة الريدز أمام كريستال بالاس اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويدخل ليفربول هذه المواجهة محتلًا المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 15 مواجهة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 10

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6