شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مالية جديدة وإيقاف المستحقات أبرز قرارات البنك الأهلى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على وضع لائحة مالية جديدة للاعبين وإيقاف المستحقات، وذلك عقب النتائج السلبية للفريق، وقبل خوض مباراة الجونة المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

وعاد لاعبو فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى، عقب انتهاء الراحة السلبية استعدادا لمواجهة الجونة في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويسعى طارق مصطفى خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتدريب المهاجمين على أنهاء الهجمات بشكل جيد والتمكن من تسجيل الأهداف.

ويستعد فريق البنك الأهلى حاليا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 14 من الشهر الجارى، ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" والمقرر إقامتها على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط فقط حيث تعرض للهزيمة في 7 مباريات والفوز في مباراة واحدة.