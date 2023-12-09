شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بـ ساجرادا الأنجولى الليلة تحت شعار مواصلة الانطلاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بنظيره ساجرادا الأنجولى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن مواصلة انطلاقته على المستوى القاري بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين أمام أبو سليم الليبى،وسوار الغينى.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط،جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز الثانى برصيد 3 نقاط يليه أبو سليم بذات الرصيد،ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة بدون نقاط،الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور المقبل.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين شهدت حديثا مطولا حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة،موضحاً لهم عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر لامتصاص حماس لاعبى ساجرادا،وإحباط عزيمتهم منذ انطلاقة اللقاء،الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.

وحرص جمال على معالجة سلبيات لاعبى الفريق مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب،واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- عمر جابر- يوسف أوباما،خط الهجوم: إبراهيما نداى- سيف الجزيري- أحمد مصطفى زيزو.

على الجانب الأخر أنهى فريق ساجرادا الأنجولى تحضيراته للمباراة جيداً خاصة أن يعلم مدى صعوبة مواجهة الزمالك المنتشى بالانتصارات المحلية والأفريقية وحفظ روكي سابيري، المدير الفنى لفريق ساجرادا تعليماته للاعبين وحذرهم من التقصير أو التهاون أمام الفارس الأبيض،وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية.