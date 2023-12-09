شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية لسداد الديون قبل القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخاطب اتحاد الكرة الأندية خلال الساعات المقبلة، من أجل سداد المديونيات و المستحقات المالية المتأخرة قبل بدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل و التأكيد على عدم السماح لأى نادي بقيد أي لاعب جديد دون سداد المستحقات المتأخرة.

في سياق مغاير ، أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة أنه رغم أن الموسم الحالي مزدحم وكثرة الارتباطات سواء للأندية أو المنتخبات ولكن بطولة الدوري سيتم الانتهاء منها في الموعد المحدد له في 30 يوليو المقبل.

كما أكد عامر حسين، إن قرعة كأس الرابطة يوم 15 ديسمبر الجارى، ومن يريد الاعتذار عن عدم المشاركة لا بد أن يعلن قراره قبل إقامة القرعة ، وسيتم تغريم اي نادي يتم الانسحاب من البطولة التي ستقام بدون اللاعبين الدوليين .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة رحيل محمد كمال المدير الفني لمنتخب السيدات عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني للكرة النسائية بعد الإخفاق في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، في المرحلة الأخيرة من التصفيات أمام نظيره السنغالي.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن محمد كمال يقود منتخب الناشئات الذي يستعد لمواجهة الكاميرون الشهر المقبل، وأنه مستمر في قيادة منتخبات الكرة النسائية ولا صحة لرحيله.