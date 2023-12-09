شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وصن داونز اليوم فى برويتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز، المقرر لها غدا الأحد، فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير الليلة على ملعب المباراة ويضع خلاله باتشيكو الرتوش الاخيرة على خطة اللقاء.

تترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، مباراة نارية من العيار الثقيل بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها الثالثة عصرغد الأحد باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى الأبطال، وهى البطولة التي يشارك فيها بيراميدز لأول مرة في تاريخه.

مباراة بيراميدز وصن داونز ينتظرها كل عاشق لكرة القدم بشكل عام، وجمهور القطبين الأهلى والزمالك بشكل خاص، لما تحمله خانة ذكريات القطبين مع الفريق الجنوب أفريقي، من هزائم وانتصارات، مما يجعل الجماهير تترقب مصير مواجهتى بيراميدز في دور مجموعات دورى الأبطال أمام أصحاب الرداء الأصفر.

تعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي الأولى للفريقان في تاريخ مواجهتهما، حيث لم يسبق للفريق الجنوب أفريقي مواجهة أي فريق مصري بخلاف الأهلي والزمالك.

فوجئت بعثة نادى بيراميدز فى جنوب أفريقيا، بمنع الهداف الدولى الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق من الانضمام للبعثة المتواجدة فى مدينة بريتوريا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز فى إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا

ورفضت السلطات فى جنوب أفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولى الكونغولى من أجل الدخول ومرافقة البعثة فى بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

كما رفضت سفارة جنوب أفريقيا فى القاهرة وبدون مبرر إصدار تأشيرة السفر لجنوب أفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكل الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة، إلا أن مسئولى السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.

وأكد مصدر بنادى بيراميدز أن الشكوك تحوم من جانب مسئولى بعثة بيراميدز فى تورط صن داونز فى منع ماييلى من الحصول على التأشيرة لحرمانه من خوض لقاء الأحد، خاصة أن الدولى الكونغولى هداف أفريقيا العام الماضى، وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023.

يذكر أن ماييلى هو أحد أهم الصفقات التى أبرمتها إدارة بيراميدز خلال العام الجارى بعد الفوز بخدمات هداف قارة أفريقيا بمبلغ أقل من 500 ألف دولار فى تأكيد على النظرة الثاقبة للإدارة فى اختيار صفقات النادى والمفاوضات لضم أهم وأفضل اللاعبين.