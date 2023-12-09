شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات فى صفوف الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة صعبة أمام ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام فى السادسة مساء اليوم على ملعب السلام.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية، فيما يغيب مصطفى شلبى ومحمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، وحاتم سكر وأحمد زكى ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته فى الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا، فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، يليه أبو سليم بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة بدون نقاط،الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور المقبل.

من جهته عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين شهدت حديثاً مطولاً حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدم فى الدور المقبل من البطولة، مؤكدا عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر لامتصاص حماس لاعبى ساجرادا،وإحباط عزيمتهم منذ انطلاقة اللقاء،الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.