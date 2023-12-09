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أبطال الجمباز الفني يحصدون 4 ذهبيات وفضية فى بطولة الجمهورية تحت 9 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - حصد أنس محمود حسين الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 9 سنوات، المقامة فى نادى مدينة نصر الرياضى.

اللاعبون مع الجهاز الفنى
اللاعبون مع الجهاز الفنى

ونجح فريق نادي سبورت هوم فى حصد 4 ميداليات ذهبية وفضية من إجمالي 5 مشاركات، وتمكن اللاعبون آسر محمد مصطفى، ومالك رامي أبو ناجي، وياسين كريم أحمد فتوح من حصد الميدالية الذهبية، فيما حصل اللاعب يوساب عزيز وليام على الميدالية الفضية.

 احتفال اللاعبون الجهاز الفنى

احتفال اللاعبون الجهاز الفنى

 

اللاعبون مع المدرب محمد عزت
اللاعبون مع المدرب محمد عزت

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أسر اللاعبين، وسط أجواء احتفالية رائعة، كما أشاد المشاركون بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين على جهودهم الكبيرة مع اللاعبين، وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.

احتفال اللاعبون
احتفال اللاعبون

 

اللاعبون مع الجهاز الفنى (2)
اللاعبون مع الجهاز الفنى 

 

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اللاعب أنس محمود على جاز المتوازى

 

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أنس محمود على جهاز الحركات الأرضية

 

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أنس محمود يؤدى الجملة الأرضية

 

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أنس محمود على العقلة

 

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اللاعب أنس محمود على العقلة

 

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اللاعب آسر محمد على جهاز المتوازى

 

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اللاعب آسر محمد على العقلة

 

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يوساب يؤدي الجملة الأرضي

 

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اللاعب مالك رامي على جهاز المتوازى

 

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اللاعب مالك رامي على المشروم

 

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اللاعب مالك رامي على جهاز العقلة

 

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مالك رامي يؤدى الجملة الأرضية

 

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اللاعب ياسين كريم على جهاز المتوازى

 

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اللاعب ياسين كريم

 

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اللاعب ياسين كريم على جهاز العقلة

 

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ياسين كريم على جهاز المشروم 

 

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اللاعب ياسين كريم 

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اللاعب آسر محمد 

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اللاعب يوساب بعد أدء الجملة الأرضية

 

اللاعب اسر خلال أداء الجملة على الجهاز الأرضى
اللاعب اسر خلال أداء الجملة على الجهاز الأرضى

 

اللاعب اسر محمد على جهاز الحركات الأرضية
اللاعب اسر محمد على جهاز الحركات الأرضية

 

يوساب خلال الجملة على الجهاز الأرضى
يوساب خلال الجملة على الجهاز الأرضى

 

يوساب يؤدي البريس بلانس
يوساب يؤدي البريس بلانس

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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