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بعثة منتخب ناشئى الطائرة تتوجه إلى ليبيا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة  منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة القاهرة بعد قليل متوجهة إلى مدينة مصراتة الليبية، للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 9  حتى 20 ديسمبر الجارى.

 

وتضم القائمة المسافرة إلى ليبيا كلا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة، وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب، وأحمد السيد مديراً فنياً ومحمد مدبولى مدرباً  عاماً وأحمد الماحى مدرباً ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد ابوحسين المدير الادارى للمنتخب و هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

 

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 سنة كلا من: أحمد عبد البارى ومحمد نصر وخالد الفقى ومصطفى شريف  وحمزه ياسين وزياد غنيم ومروان متولى وزياد حنيدق  وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادى حنفى ومهند ربيع.

 

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024

 

وحرص ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز  الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات  التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الافريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

 

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخراً باللقب الإفريقي وتأهل أيضاً لبطولة العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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