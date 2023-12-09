بطولة إيطاليا: يوفنتوس يزيد محن نابولي وينتزع الصدارة من إنتر مجدداً

الرياص - اسماء السيد - روما: زاد يوفنتوس محن ضيفه نابولي حامل اللقب عندما تغلب عليه 1 0 الجمعة على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في قمة وافتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، منتزعا الصدارة مؤقتا ومجددا من إنتر.

ويدين يوفنتوس بفوزه الى مدافعه فيديريكو غاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 51.

ولعب غاتي دور المنقذ للفريق "السيدة العجوز" للأسبوع الثاني تواليا ووضعه في الصدارة مؤقتا بعدما كان فعلها يوم الجمعة الماضي بتسجيله هدف الفوز الصعب على مونتسا (2 1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدجل الضائع.

واستغل يوفنتوس الغائب عن المسابقات الاوروبية هذا الموسم بسبب الحظر المفروض عليه لأنشطة مالية مشبوهة في صفقات انتقال اللاعبين، ما أدى إلى حسم 10 نقاط من رصيده في الموسم الماضي، عاملي الارض والجمهور على أكمل وجه وحقق فوزه الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 36 نقطة منتزعا الصدارة بفارق نقطة واحدة من إنتر ميلان لاذي يستضيف أودينيزي السبت.

وزاد يوفنتوس محن نابولي وصعَّب مهمته في الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الاولى منذ 33 عاما، وذلك بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا بعد الاولى المذلة امام ضيفه إنتر 0 3 في المرحلة الماضية والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وبات الفريق الجنوبي مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز فيورنتينا (23 نقطة) على مضيفه روما، وبولونيا (22 نقطة) على مضيفه ساليرنيتانا الاحد.

هزيمة نابولي الثالثة

ومني نابولي بهزيمته الثالثة تواليا بقيادة مدربه الجديد القديم والتر ماتزاري في مختلف المسابقات بعد سقوطه امام مضيفه ريال مدريد الاسباني 2 4 في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وجاءت خسارة رجال ماتزاري الذي خلف الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه بسبب سوء النتائج، قبل قمتهم الحاسمة أمام ضيفهم سبورتينغ براغا البرتغالي الثلاثاء المقبل من أجل بطاقة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج نابولي الى التعادل فقط للحاق بريال مدريد الاسباني الى الدور المقبل عن المجموعة الثالثة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الاول وكان كلاهما اقرب الى افتتاح التسجيل. وكان يوفنتوس البادئ بالتهديد عبر الجناح أندريا كامبياسو بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس اليكس ميريت (7).

ورد جوفاني دي لورنتسو بتمريرة عرضية كاد يخدع بها حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي التقطها عند خط المرمى (8).

وسدد ماتيو بوليتانو كرة قوية من خارج المنطقة لامست القائم الايمن وخرجت عن الملعب (9).

وأهدر المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من فيديريكو كييزا داخل المنطقة فسددها بقوة ارتطمت بالمدافع البرازيلي ناتان وتهيأت امام الدولي الاميركي ويستون ماكيني الذي لعبها أكروباتية من مسافة قريبة تدخل ميريت في توقيت مناسب وابعدها الى ركنية (19).

وحذا الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا حذو فلاهوفيتش عندما تلقى كرة رائعة من المهاجم الدولي النيجيري فيكتور اوسيمهن امام المنطقة ودون مراقبة فهيأها لنفسه وسددها بغرابة فوق العارضة (28).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة من مسافة قريبة لدي لورنتسو مستغلا كرة مرتدة من مدافعي يوفنتوس غاتي والبرازيلي بريمر (38).

اندفع بقوة

واندفع يوفنتوس بقوة مطلع الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عبر غاتي برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لكامبياسو أسكنها على يسار ميريت (51).

وتعرض فلاهوفيتش لاصابة في فخذه وترك مكانه للدولي البولندي الاخر أركاديوش ميليك (70).

ونجح أوسيمهن في إدراك التعادل اثر خطا للحارس شتشيزني في ابعاد الكرة لكنه الغي بداعي التسلل على المهاجم الدولي النيجيري (70).

وجرب جاكومو راسبادوري حظه بتسديدة زاحفة تصدى لها الحارس (88).