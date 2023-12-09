مصطفى محمد في مهمة صعبة مع نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المصري مصطفى محمد، أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى على ملعبه " حديقة الأمراء "، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة نانت الفرنسي أمام باريس يان جيرمان فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، في اطار الجولة الـ 15 التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة الأول بناي باريس سان جيرمان مباراة اليوم أمام نانت متصدرا جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد نانت في المركز التاسع بـ 18 نقطة.

ويدخل فريق نانت الفرنسي مواجهة اليوم المرتقبة أمام الفريق الباريسي بمعنويات عالية بعد الفوز بالجولة الماضية أمام نيس.

واستطاع مصطفى محمد مهاجم نانت احراز 5 أهداف خلال 8 مباريات مشاركة فى مسابقة الدورى الفرنسى منذ انطلاق البطولة بالموسم الحالى.