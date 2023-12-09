مصطفى محمد أساسيًا بتشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق نانت بقيادة مصطفى محمد ، أمام نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: لافونت

في خط الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، دوفيرني.

في خط الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجوستو، تشيفيريلا.

في الهجوم: مصطفى محمد، موليت، سيمون.

ويعتلي فريق العاصمة الفرنسية جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة، فيما يحتل نانت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي ، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة مباراة باريس سان جيرمان ونانت

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي، عبر قناة beIN Sports HD 4.