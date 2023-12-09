موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة نظيره الرائد، مساء اليوم، في اطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

ويستضيف استاد مدينة الملك فهد الرياضية مواجهة الأهلي والرائد في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

واستطاع لاعبو الأهلي تحقيق فوزا مهما في الجولة الماضية على حساب أبها بسداسية دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاهلى والرائد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن

وتذاع مباراة أهلي جدة والرائد عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري، وتبث اللقاء عبر شاشتها SSC 1HD، SSC 1SD.