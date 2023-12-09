آرسنال يصطدم بـ أستون فيلا تحت عنوان تأكيد الصدارة ومواصلة المفاجآت

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلا مساء اليوم السبت علي نظيره أستون فيلا، في المباراة التي يحتضنها ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

آرسنال وأستون فيلا يبحثان عن مواصلة الإنتصارات

يخوض فريق أرسنال لقاء اليوم وهو منتشي بالفوز على حساب فريق لوتون تاون بالجولة الماضية، برباعية مقابل ثلاث أهداف في الوقت القاتل بعدما كان متأخرًا في النتيجة بثلاثية مقابل هدفين.

بينما يأمل فريق أستون فيلا في إحداث مفاجأة ثانية، بعدما حقق الأولى على حساب مانشستر سيتي بالفوز عليه في الجولة الماضية بهدف نظيف.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، أي بفارق 4 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.