بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد يقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني، والتي يحتضنها استاد بينتو فيامارين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز، جود بيلينجهام.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

تلعب مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، على ملعب "ستاد بيينتو فيامارين".

وتنقل مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الليجا

يقوم المعلق حسن العيدروس، بالتعليق على مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد.

ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني

يتربع ريال مدريد علي صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين.