شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى بعد نتائج الجولة الثالثة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الأهلي لبداية مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الحالية، بعد الانتهاء من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يتعادل مع شباب بلوزداد سلبيًا

دفع الأهلي فاتورة أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد نتائج الجولة الثالثة

ورفع الأهلي رصيده لـ5 نقاط، من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1) فريق الأهلى .. 5 نقاط 2) فريق ميدياما الغانى .. 4 نقاط 3) فريق شباب بلوزداد الجزائري .. 4 نقاط 4) يانج أفريكانز التنزاني .. نقطتين.

موعد مباراة الأهلى القادمة

ينتظر النادى الأهلى مواجهة الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر فى في المونديال يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري.

وسبق للأهلى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021، كما حقق المارد الأحمر المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

قائمة الأهلي لـ كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.