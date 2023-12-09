شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح منتخبات أمم أفريقيا حق استدعاء المحترفين قبل البطولة بـ14 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا أحقية استدعاء اللاعبين للمشاركة فى البطولة قبلها بـ14 يوما، ويتم بذلك تأكد تواجد جميع لاعبى منتخب مصر المحترفين فى معسكر الفريق والذى ينطلق 3 يناير، أى قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.

وحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، فى ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.