شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2005 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2005 فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، خارج ملعبه، مع الزمالك، في المباراة التي تقام بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي 2005 مباراة اليوم بهدف مواصلة انتصاراته فى بطولة الجمهورية، وتحقيق الفوز على الزمالك فى ملعبه لما تحمله المباراة من أهمية خاصة باعتبارها مباراة قمة على مستوى فرق الناشئين.



ويمتلك أهلي 2005 في رصيده 25 نقطة، وسجل 28 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام أخصائي التدليك.