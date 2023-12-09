شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع نجوم الأهلى عن أسباب نزيف النقاط قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، جلسة مع لاعبيه قبل مران اليوم، للحديث عن أسباب نزيف النقاط الذى يعانى منه المارد الأحمر مؤخراً خلال مبارياته الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري، ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال.

ويستفسر كولر من لاعبى الأهلى عن أسباب استمرار ظاهرة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، والتى وصفها فى تصريحاته الأخيرة بـ"أزمة ثقة".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى الأهلي لبداية مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الحالية، بعد الانتهاء من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ودفع الأهلي فاتورة أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، "أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه، لا سيما فى الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني لم يكن الفريق بالشكل السيئ بعد الوصول لمرمى بلوزداد أكثر من مرة".

وأوضح المدير الفني أنه سوف يتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، لا سيما في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر الذي أصبح متكررًا.

وأكد كولر أن فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية، وأن هناك نوعًا من الارتياح بعد تعادل يانج أفريكانز وميدياما المنافسين في نفس المجموعة.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن حالة اللاعبين في التدريب تحكم اختياراته، لا سيما أنه كمدير فني يبحث دائمًا عن اللاعب الذي يحقق مصلحة الفريق.