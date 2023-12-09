شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين 3 مدربين لخلافة شوقي غريب فى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسؤولو المقاولون العرب بين 3 مدربين لتولي الإدارة الفنية للفريق الفترة المقبلة، بعد توجيه الشكر لشوقي غريب مدرب الفريق السابق بسبب تراجع النتائج. وتم ترشيح كل من محمد عودة، علي عاشور، وتامر مصطفى، لتولي تدريب المقاولون العرب.

ووجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، الشكر لشوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة. وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.