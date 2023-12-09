شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على ساجرادا الأنجولى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة صعبة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة ليقام فى السادسة مساء اليوم على ملعب السلام.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 50 ألف يورو.

من جهته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

فاز الزمالك على نظيره أبو سليم بهدف نظيف فى أول مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق فوزا عريضا على سوار الغينى برباعية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.