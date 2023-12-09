شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حراس مرمى يقتربون من الاعتزال.. أبرزهم شريف إكرامي وأبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دورى Nile” العديد من الحراس أصحاب الخبرات العالية، وهذا بسبب كبر السن واقترابهم من الاعتزال. يأتى هذا عقب تواجدهم فى الملاعب لما يقرب من 15 إلى 20 عاماً فى بطولة الدورى الممتاز، ويأتى فى مقدمتهم:





دخل شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عامه الأربعين ولم يشارك مع فريقه بصفة أساسيه، حيث يقترب من الاعتزال بنهاية الموسم الحالى.

شريف إكرامي





محمود أبو السعود

يعد محمود أبو السعود حارس مرمى فريق المقاولون العرب من أكبر الحراس سناً فى بطولة الدورى الممتاز، عقب اكتمال عامه السابع والثلاثين واقترابه من الاعتزال.





الهانى سليمان

دخل الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة عامه التاسع والثلاثين، حيث يعد الأكبر سناً فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.