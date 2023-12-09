شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحقق فضية كأس العالم للشيش باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للشيش باليابان، بعد الخسارة من بطل أمريكا فى النهائى بنتيجة 15 / 4 .

وتصدر محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش "رجال" التصنيف الأوليمبي الجديد الصادر نوفمبر الماضى بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس فى البطولة ما أضاف له 14 نقطة فى التصنيف الأوليمبي والعالمي.

كما تواجد باقي لاعبي مصر فى مراكز متقدمة بالتصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش حيث تقدم علاء أبو القاسم للمركز السابع عشر كما جاء عبدالرحمن طلبة في المركز الـ 19 ومحمد حسن في المركز الـ 30.

ويحتل المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال المركز الثامن في التصنيف الأوليمبي الحالي برصيد 163 نقطة.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني بطولات كأس العالم للموسم الحالي الشهر المقبل، المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر القادم.