بطولة فرنسا: مونبلييه يفرمل لنس

الرياص - اسماء السيد - باريس: فرمل مونبلييه ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي عندما أرغمه على التعادل السلبي الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان لنس يمني النفس بتحقيق الفوز الرابع تواليا للاقتراب أكثر من الثلاثي نيس الثاني وموناكو الثالث وليل الرابع، لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته العشر الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

ورفع لنس رصيده الى 23 نقطة وانتزع المركز الخامس مؤقتا بفارق الاهداف امام رينس الذي يحل ضيفا على نيس الاحد، فيما واصل مونبلييه نزيف النقاط بفشله في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم)، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخسر مونبلييه جهود لاعب وسطه الدولي الاردني موسى التعمري في الدقيقة 56 بسبب إصابة عضلية فترك مكانه الايطالي كيلفين ييبواه.