بمشاركة مصر.. موعد قرعة بطولة أفريقيا للناشئين لكرة الطائرة بليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الكاميرون، زيمبابوي، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني وسحب القرعة بعد غدًا الإثنين لتحديد المتنافسين في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وغادرت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني في طريقها إلى ليبيا، وتضم كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد على الاجتماع بالبعثة قبل السفر وطالبهم بالتركيز الشديد والأداء بقوة من أجل الفوز بالبطولة والتأهل لبطولة العالم ومواصلة الإنجازات التى بدأت بفوز منتخب الكبار باللقب الإفريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وكذلك منتخب الناشئات الفائز مؤخرًا باللقب الإفريقي وتأهل أيضًا لبطولة العالم.

من جانبه أكد الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب الناشئين يضم عناصر مميزة وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بلقب البطولة.

واضاف عابد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر نجح في توفير برنامج إعداد قوي للمنتخب قبل سفرهم لليبيا ووصل جميع اللاعبين لمستوي فني وبدني يؤهلهم من تحقيق الهدف والفوز باللقب الإفريقي ومن ثم التأهل لبطولة العالم.